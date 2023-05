L'armée israélienne tue trois Palestiniens en Cisjordanie occupée

Trois Palestiniens ont été tués jeudi par l'armée d'occupation israélienne à Naplouse en Cisjordanie, ont indiqué le ministère palestinien de la Santé et le service de sécurité intérieur israélien. Les meurtriers présumés de 3 Israélo-Britanniques seraient parmi eux.

'Ce matin, durant une opération conjointe du Shin Beth, de l'armée et de la police, les militants du Hamas, Hassan Ktnani et Maed Mitzsri ont été tués. Ces terroristes avaient assassiné Léa (Lucy), Maia et Rina Dee le 7 avril dans une attaque par balles près de Hamra' en Cisjordanie, a déclaré le Shin Beth dans un communiqué.

Le service de sécurité intérieure israélien a ajouté qu'un de leurs complices avait également été tué durant ce raid.

Peu auparavant, le ministère palestinien de la Santé avait rapporté la mort de trois 'martyrs' palestiniens dans une opération des forces de sécurité israéliennes à Naplouse.

Vague de violences

Le conflit israélo-palestinien connaît une vague de violences accrues depuis janvier. Le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'année s'élève désormais à 105. Dix-neuf Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués au cours de la même période, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

