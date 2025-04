L'aide humanitaire à Gaza « menacée d'un effondrement total »

L'aide humanitaire à Gaza est 'menacée d'un effondrement total' en raison du blocus imposé par Israël sur l'entrée de cette aide depuis le 2 mars, alertent jeudi douze importantes ONG dans un communiqué commun.

'Laissez-nous faire notre travail', exhortent les représentants de Médecins du Monde, Oxfam et du Norwegian Refugee Council (NRC) et d'autres ONG qui disent faire face à 'l'un des pires échecs humanitaires de notre génération'.

Pratiquement toutes les ONG ont dû suspendre ou très fortement réduire leur aide dans le territoire palestinien depuis la rupture du cessez-le-feu le 18 mars, soulignent ces organisations qui citent un sondage réalisé auprès de 43 ONG apportant de l'aide à Gaza.

'Chaque habitant de Gaza dépend de l'aide humanitaire pour survivre. Cette ligne de vie a été complètement coupée depuis que les autorités israéliennes ont imposé un blocus sur l'entrée de l'aide le 2 mars', écrivent-elles.

'Nous avons des fournitures prêtes. Nous avons du personnel médical formé. Nous disposons de l'expertise nécessaire. Ce qui nous manque, c'est l'accès, ou la garantie par les autorités israéliennes que nos équipes peuvent faire leur travail en toute sécurité', ajoutent-elles.

Lourd tribut

Quelque 400 travailleurs humanitaires et 1300 personnels de santé ont été tués depuis octobre 2023 à Gaza, rappellent ces ONG en citant un bilan de l'ONU.

'Nous appelons toutes les parties à garantir la sécurité de notre personnel et à permettre l'accès sûr et sans entrave de l'aide à Gaza par tous les points d'entrée, et nous demandons aux dirigeants mondiaux de s'opposer à toute nouvelle restriction', demandent-elles.

/ATS