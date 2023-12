L'acteur Jonathan Majors coupable d'agression sur une ex

L'acteur Jonathan Majors a été reconnu coupable lundi d'agression sur une ancienne petite amie au terme d'un procès à New York qui va lui coûter son rôle de méchant dans les films Marvel. C'est ce qu'ont indiqué les médias américains et une source proche de l'affaire.

L'acteur de 34 ans, qui a joué dans 'Creed III' et a incarné Kang dans la série des studios Marvel (Disney), a été reconnu coupable d'agression au troisième degré, le niveau le moins grave pour ce type d'inculpation, et de harcèlement, par un jury de six personnes. Il a été relaxé pour deux autres chefs d'accusation.

Sa peine, qui pourrait aller jusqu'à un an de prison, sera prononcée le 6 février. Mais la franchise Marvel a d'ores et déjà décidé de ne plus travailler avec l'acteur, ont rapporté des médias américains, ce qu'a confirmé à l'AFP une source proche de l'affaire. L'acteur avait été arrêté le 25 mars après une dispute dans une voiture avec son ancienne petite amie, Grace Jabbari, qui a témoigné durant le procès au tribunal de Manhattan.

'Pressions psychologiques et émotionnelles'

Selon son témoignage, l'acteur s'en était pris à elle pour récupérer son téléphone après un début de dispute dans une voiture, en lui saisissant le bras violemment et en heurtant sa tête. Les avocats de Jonathan Majors ont plaidé sa totale innocence. Pour le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, le procès a au contraire démontré que Jonathan Majors s'était 'habitué' à exercer des 'pressions psychologiques et émotionnelles' sur sa petite amie, qui ont abouti à l'agression du 30 mars.

Révélé notamment avec son rôle dans 'The last black man in San Francisco' (2019), l'acteur a aussi joué dans 'Da 5 Bloods' de Spike Lee (2020) puis dans la série 'Lovecraft Country' sur HBO et 'Creed III', la suite de la série des Rocky.

Il a ensuite mis le pied dans l'univers Marvel avec la série 'Loki', et le film 'Ant-Man et la Guêpe: Quantumania', dans lequel il incarne un rôle de vilain, Kang. Avant son procès, il devait apparaître dans deux prochains films de la franchise, 'Avengers: The Kang Dinasty', et 'Avengers: Secret Wars'.

/ATS