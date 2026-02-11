L'Otan lance une mission pour renforcer la sécurité dans l'Arctique

L'Otan a annoncé mercredi le lancement de sa nouvelle mission pour renforcer la sécurité dans l'Arctique. Cette démarche visant à apaiser Donald Trump, un moment tenté d'annexer le Groenland.

Cette mission, baptisée 'Arctic Sentry' (sentinelle arctique), souligne l'engagement de l'Alliance à 'maintenir la stabilité dans l'une des régions les plus importantes sur le plan stratégique', a affirmé son commandant suprême, le général américain Alexus Grynkewich, dans un communiqué.

Elle permettra de 'mettre à profit la puissance de l'Otan pour protéger notre territoire et garantir que l'Arctique et le Grand Nord restent sûrs', a encore dit le général Grynkewich.

Moscou menace

La Russie a réagi en annonçant mercredi qu'elle prendrait des 'contre-mesures', y compris de 'nature militaire', si les pays occidentaux renforçaient leur propre présence militaire au Groenland.

Arctic Sentry, une nouvelle 'activité' dans le jargon de l'Otan, a été décidée à la suite d'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte à Davos (GR) le mois dernier.

A cette occasion, 'les deux dirigeants ont convenu que l'Otan devrait assumer collectivement davantage de responsabilités' dans cette région, face aux visées russes et à 'l'intérêt croissant' de la Chine, selon un communiqué du Shape, le commandement suprême des forces alliées en Europe.

Meilleure coordination

Elle consistera essentiellement en une meilleure coordination, cette fois au niveau de l'Otan, d'opérations déjà existantes, comme l'exercice 'Arctic Endurance', déjà mis en oeuvre par le Danemark ou celui prévu par la Norvège, baptisé 'Cold response'.

'Pour la première fois, nous allons désormais rassembler tout ce que nous faisons dans l'Arctique sous un seul commandement', a souligné le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte devant la presse.

Contribution danoise 'substantielle'

'Nous allons apporter une contribution substantielle et nous devons maintenir cette dynamique, afin de garantir que l'Arctique soit pris en compte à long terme dans les plans et les exercices de l'Otan', a assuré de son côté le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen.

D'autres opérations notamment navales ou terrestres, y compris sur le sol groenlandais, pourront également avoir lieu, mais rien n'a encore été décidé, ont expliqué des diplomates à l'Otan.

Cette nouvelle 'activité' de l'Otan, sur le modèle de celles lancées en Mer Baltique ou sur le front oriental de l'Alliance, était l'une des options évoquées pour renforcer la sécurité en Arctique, une des raisons pour lesquelles Donald Trump a dit vouloir annexer le Groenland. Il a depuis renoncé à s'emparer par la force de ce territoire autonome du Danemark, pays membre de l'Otan.

Les menaces du président américain concernant cette immense île arctique avaient provoqué une des crises les plus graves de l'histoire de l'Alliance atlantique, née en 1949.

/ATS