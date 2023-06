L'Otan doit soutenir la contre-offensive ukrainienne (Stoltenberg)

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a plaidé mercredi pour un soutien militaire accru de l'Alliance aux forces ukrainiennes afin de leur permettre de poursuivre leur contre-offensive contre la Russie malgré les pertes subies.

Les fournitures d'armes et la reconstitution des stocks de munitions des pays de l'Alliance seront jeudi au coeur des discussions des ministres de la Défense avec leur homologue ukrainien pour leur dernière réunion avant le sommet de l'Alliance dans un mois à Vilnius.

'La chose la plus évidente à faire est de s'assurer qu'ils aient des armes et des approvisionnements pour continuer à mener l'offensive', a déclaré Jens Stoltenberg.

'Le ministre (Oleksiy) Reznikov et les commandants militaires ukrainiens vont informer des besoins urgents' contre les troupes russes, a-t-il expliqué, de retour de Washington.

'Les combats sont acharnés'

Le sujet sera discuté durant une réunion du Groupe de contact pour l'Ukraine, dit groupe de Ramstein, dirigé par les Etats-Unis, organisée au siège de l'Otan à Bruxelles avant la réunion des ministres de la Défense de l'Alliance.

'Les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive de grande envergure. Elle vient de commencer et nous ne savons pas si elle constituera un tournant dans la guerre, mais les Ukrainiens progressent pour libérer des territoires', a souligné le secrétaire général de l'Otan.

'Personne ne peut prédire l'évolution sur le champ de bataille. Quand on fait face à des forces statiques bien préparées, à des champs de mines et à des lignes de défense, il faut s'attendre à des pertes et les combats sont acharnés', a-t-il ajouté.

Nouvelles annonces

Jens Stoltenberg attend de 'nouvelles annonces' de fournitures d'armements et de munitions après celles faites par les Etats-Unis, le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne.

'Les armements fournis par les pays de l'Otan sont utilisés pour la contre-offensive et ils font la différence', a-t-il insisté. Mais 'nos stocks sont de plus en plus bas. Nous ne pouvons pas poursuivre à ce rythme', a-t-il averti.

Jens Stoltenberg plaide pour 'rehausser' les objectifs de capacités des stocks de munitions et d'armements et invite les pays de l'Otan à signer des contrats communs. Une ligne de crédits de 1 milliard de dollars a été adoptée cette année pour des munitions de 155 mm, a-t-il rappelé.

De représentants de l'industrie de défense 'des PME et des groupes', ont été invités pour rencontrer les ministres de l'Alliance après la réunion du groupe Ramstein.

A un mois du sommet de Vilnius, plusieurs sujets divisent encore l'Alliance, notamment les garanties en matière de sécurité et de protection à accorder à l'Ukraine pour l'accompagner sur la voie de l'adhésion.

'La préparation des documents pour le sommet prend du temps et donne lieu à des rumeurs. Je ne confirme jamais les rumeurs. Mais à Vilnius nous aurons des accords conséquents', a assuré Jens Stoltenberg.

/ATS