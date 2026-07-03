L'ONU lance une « alerte rouge » pour éviter des atrocités à El-Obeid

L'ONU lance une 'alerte rouge' pour éviter des atrocités à El-Obeid, ville du Nord-Kordofan ...
L'ONU lance une « alerte rouge » pour éviter des atrocités à El-Obeid

L'ONU lance une

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'ONU lance une 'alerte rouge' pour éviter des atrocités à El-Obeid, ville du Nord-Kordofan au Soudan assiégée par les paramilitaires. Au moins 45 civils ont été tués ces dernières semaines par des drones et la situation humanitaire est difficile.

'Une autre catastrophe en termes de droits humains a lieu', a affirmé vendredi le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk au début d'un débat urgent au Conseil des droits de l'homme à Genève. Comme à El-Facher, au Darfour, auparavant, la ville est assiégée depuis 18 mois par les Forces de soutien rapide (FSR). Le manque d'eau fait redouter une importante épidémie de choléra.

Ceux qui fuient sont victimes d'exécutions sommaires, d'enlèvements, de torture ou de violences sexuelles, a ajouté le haut commissaire. Il demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'empêcher les atrocités observées l'année dernière dans le camp de Zamzam.

Et à El-Facher où son bureau estime qu'au moins 6000 personnes ont été tuées en trois jours en octobre dernier au moment de la prise de la ville.

/ATS
 

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