L’ONU déplore plus de 8000 victimes civiles en un an en Ukraine

Plus de 8000 civils ont été tués en un an de guerre en Ukraine et plus de 13'000 ont été blessés. Mardi à Genève, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a dénoncé le tribut “insupportable” payé par la population.

Ces données sont probablement inférieures au chiffre réel, ajoute le Haut-Commissariat. Les chiffres sont sous-estimés en raison du manque d’indications pour les vérifier ou du manque d’accès à certains territoires.

A Marioupol, principal port du pays sur la Mer Noire, près de 2000 civils ont été tués, a affirmé à la presse la cheffe de la Mission de l’ONU sur les droits humains en Ukraine, Matilda Bogner. 'Nous estimons que des milliers de personnes supplémentaires que ce que nous avons déjà documenté', a-t-elle ajouté.

Près de 18 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et environ 15 millions sont déplacées ou réfugiées. 'Les plus jeunes comme les plus âgés ont tous été affectés”, deplore M. Türk. Certains sont incapables de rejoindre les abris et d'autres voient leur santé se détériorer en raison de périodes prolongées sous les habitations.

Selon un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le taux de pauvreté des enfants a presque doublé en une année.

Violations quotidiennes

'Chaque jour où les violations des droits humains et du droit international humanitaire (DIH) se poursuivent, il devient toujours plus difficile de trouver une voie, au travers des souffrances et des destructions grandissantes, vers la paix”, insiste le Haut commissaire.

Plus de 60% des victimes sont des femmes. Plus de 480 enfants ont été tués. Plus de 90% des décès ou blessures ont été provoqués par des armes explosives à large impact. La plupart ont eu lieu dans des zones habitées. Les mines antipersonnel ou les restes explosifs de guerre ont fait plus de 630 victimes.

La Mission de l'ONU sur les droits humains en Ukraine a aussi des indications sur six civils tués en Crimée et 160 en Russie. 'Les efforts pour établir les responsabilités et la justice pour les violations du droit international doivent s'intensifier”, a également affirmé le Haut commissaire.

/ATS