L'ONU dénonce à Genève une situation « intenable » en Iran

'Le changement est inévitable en Iran'. Jeudi devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a parlé d'une répression 'intenable'. Les Etats membres doivent décider s'ils lancent une investigation internationale.

Les estimations les plus basses parlent de plus de 300 victimes en deux mois. 'C'est inacceptable', a affirmé Volker Türk pour son premier discours devant l'instance depuis son entrée en fonctions. Il appelle à mettre un terme au recours disproportionné à la force et à des réformes.

Près de 15'000 personnes ont été arrêtées pour avoir protesté depuis le décès de la jeune Mahsa Amini, qui avait été interpellée par la police pour avoir mal porté son voile. 'C'est un nombre ahurissant', selon le Haut commissaire.

Il a ciblé nommément les gardiens de la révolution et d'autres forces de sécurité, accusés d'avoir recouru à des armes létales. Les blessés ont tellement peur d'être arrêtés qu'ils ne se rendent pas dans les hôpitaux. Les médecins ont dénoncé aussi une interférence des autorités dans les soins. Des indications laissent penser que même des enfants sont mis en cause par le régime. Plus de 20 personnes feraient face à la peine capitale pour avoir manifesté.

Face à cette situation, M. Türk appelle à entendre les protestataires. 'Les vieilles méthodes et la mentalité de forteresse de ceux qui ont le pouvoir ne fonctionnent plus', a affirmé le Haut commissaire. Au contraire, elles ne font que détériorer une situation qui peut désormais être considérée comme une 'crise des droits humains'. 'Les femmes 'doivent pouvoir se sentir libres et en sécurité' et participer comme les hommes à la société, a encore dit le Haut commissaire.

Appel par Baerbock

Le Conseil des droits de l'homme est réuni en session spéciale après une demande de l'Allemagne et l'Islande, soutenue par des dizaines d'Etats, dont la Suisse. Les 47 Etats membres devront se prononcer dans l'après-midi sur le lancement d'une investigation internationale, réclamée par les opposants iraniens et de nombreuses ONG. Le vote s'annonce serré, disent plusieurs responsables.

Avant même le début de la réunion, l'Allemagne avait appelé à ce que les personnes qui ont perpétré des crimes soient rendues responsables. Une approche qui a provoqué des tensions avec Téhéran, qui a promis une réponse 'proportionnée et ferme' à ces 'provocations'.

Le Conseil des droits de l'homme 'peut élever la voix pour les droits indivisibles du peuple iranien', a estimé la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock, présente à Genève. Ceux-ci 'ne peuvent être interprétés', a-t-elle insisté, égrainant plusieurs droits fondamentaux. 'Nous représentons des millions de femmes, d'hommes et d'enfants', a-t-elle encore estimé.

L'Iran avait dépêché une femme voilée pour s'exprimer devant l'instance. Cette vice-présidente pour les femmes et la famille au sein du régime, Khadijeh Karimi, a elle dénoncé l''arrogance' des Etats occidentaux, qui 'politisent' les discussions à l'ONU.

Manifestation à Genève

Comme à plusieurs reprises depuis deux mois, les Iraniens de Suisse et de plusieurs autres pays se sont retrouvés jeudi matin sur la Place des Nations à Genève pour relayer la demande d'une investigation. De son côté, le Conseil fédéral a dénoncé à plusieurs reprises l'attitude des forces de sécurité iraniennes, condamnant notamment la répression.

Le président de la Confédération Ignazio Cassis avait rencontré il y a deux mois son homologue iranien Ebrahim Raïssi, au centre des reproches avec le guide suprême Ali Khamenei. En Suisse, plusieurs parlementaires ont demandé au Conseil fédéral de reprendre des sanctions européennes contre le régime iranien. Mais pour Berne, la partie est serrée étant donné qu'elle représente les intérêts américains en Iran.

Jusqu'ici, le Conseil fédéral a refusé de reprendre les sanctions européennes liées aux actuelles manifestations en Iran, tout en condamnant la répression. La Suisse s'est toutefois alignée sur les mesures coercitives contre des entreprises et des membres du régime iranien en lien avec les livraisons de drones à la Russie.

