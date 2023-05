L'ONU accuse l'armée malienne de possibles crimes contre l'humanité

De 'fortes indications' montrent que l'armée malienne et des soldats d'autres pays ont tué la plupart de plus de 500 victimes d'une opération en 2022 à Moura, selon l'ONU. Le Haut commissaire aux droits de l'homme parle de possibles 'crimes contre l'humanité'.

Selon un rapport d'une mission d'établissement des faits du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies publié vendredi à Genève, la plupart de ces personnes ont été 'sommairement exécutées'. Le Haut commissaire Volker Türk se dit 'extrêmement inquiet'.

'Les exécutions sommaires, les viols et la torture pendant les conflits armés constituent des crimes de guerre', dit-il. Ils 'pourraient, selon les circonstances, constituer des crimes contre l'humanité'.

L'investigation a été menée pendant plusieurs mois par le personnel de l'ONU au Mali auprès de victimes et de témoins. Et elle a rassemblé des indications médicales et satellitaires. Les autorités maliennes ont refusé les demandes d'accès au village de Moura, dans le centre du pays.

