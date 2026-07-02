L'OMS déclare la fin de l'épidémie d'hantavirus

L'épidémie d'hantavirus qui a fait trois victimes en avril est terminée. Comme la quarantaine ...
L'OMS déclare la fin de l'épidémie d'hantavirus

L'OMS déclare la fin de l'épidémie d'hantavirus

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L'épidémie d'hantavirus qui a fait trois victimes en avril est terminée. Comme la quarantaine des cas contacts s'est achevée, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré jeudi la fin de cet épisode qui a provoqué 13 infections.

'Les derniers cas contacts ont fini leur quarantaine', a affirmé à la presse à Genève le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Un patient avait été hospitalisé à Zurich de retour de la région. Il a guéri de ce virus.

Un membre de l'équipage du MV Hondius, sur lequel la première victime était décédée après avoir contracté le virus avant d'embarquer, avait dû observer une quarantaine en Argovie sans avoir eu de symptômes. Celle-ci s'est terminée il y a une dizaine de jours. Plus de 600 cas contacts ont été surveillés.

Un échantillon du virus avait été relayé dès le 8 mai par l'Université de Zurich au dépôt international du laboratoire de Spiez (BE), avait dit à Keystone-ATS cette institution. L'OMS souhaite qu'il puisse alimenter les recherches pour des médicaments ou des vaccins.

/ATS
 

Actualités suivantes

Au moins 17 morts à Kiev dans les pires frappes russes

Au moins 17 morts à Kiev dans les pires frappes russes

Monde    Actualisé le 02.07.2026 - 12:56

Le Vatican confirme l'excommunication des évêques de Saint-Pie X

Le Vatican confirme l'excommunication des évêques de Saint-Pie X

Monde    Actualisé le 02.07.2026 - 13:05

Négociations Iran-USA: le médiateur fait état de « progrès positifs »

Négociations Iran-USA: le médiateur fait état de « progrès positifs »

Monde    Actualisé le 02.07.2026 - 10:39

Demande de mariage au sommet de l'Empire State Building

Demande de mariage au sommet de l'Empire State Building

Monde    Actualisé le 01.07.2026 - 23:59

Articles les plus lus

La présidente du CICR en visite à Moscou

La présidente du CICR en visite à Moscou

Monde    Actualisé le 01.07.2026 - 10:40

Des représentants américains et iraniens réunis à Doha

Des représentants américains et iraniens réunis à Doha

Monde    Actualisé le 01.07.2026 - 15:53

Protection des enfants: la France renforce son projet de loi

Protection des enfants: la France renforce son projet de loi

Monde    Actualisé le 01.07.2026 - 17:36

Guerre en Ukraine: plus de deux millions de victimes militaires

Guerre en Ukraine: plus de deux millions de victimes militaires

Monde    Actualisé le 01.07.2026 - 23:06