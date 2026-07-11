L'Iran annonce la fermeture du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre

Les gardiens de la révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé dimanche la fermeture 'jusqu'à nouvel ordre' du détroit d'Ormuz. Cette décision a été prise après plusieurs coups de semonce tirés contre un navire qui empruntait une 'route non autorisée'.

'Plusieurs navires ont tenté d'emprunter une route non autorisée et ont ignoré nos avertissements et nos rappels leur enjoignant de corriger leur route et de suivre la route approuvée', ont écrit les gardiens de la révolution dans un communiqué sur le réseau social Telegram.

'Un navire qui avait mis en danger la sécurité maritime en désactivant ses systèmes a été touché par des tirs d'avertissement et arrêté', ont-ils poursuivi. 'A la suite de cet incident et compte tenu notamment de l'insécurité engendrée par l'intervention illégale d'étrangers, le détroit d'Ormuz sera fermé jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à la fin des interventions américaines dans cette région; aucun navire ne sera autorisé à le traverser', ont-ils ajouté.

Menaces contre les bases américaines

'Si l'ennemi agresseur commet une erreur et se livre à une nouvelle agression contre nous sous le prétexte de cet incident, qu'il a lui-même provoqué, nous riposterons avec sévérité et de nouvelles bases ennemies de la région seront prises pour cible', ont-ils averti.

Téhéran autorise un seul couloir de navigation, le long de ses côtes et exclut tout retour à la situation d'avant-guerre, quand le passage était gratuit dans le détroit d'Ormuz, par lequel transitait en temps normal un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures.

Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran dans la nuit de mardi à mercredi et au cours de la nuit suivante, après avoir imputé à Téhéran la responsabilité d'attaques contre trois navires commerciaux. En représailles, l'Iran avait frappé des cibles au Koweït, au Bahreïn et au Qatar, un des médiateurs dans les efforts de règlement du conflit.

Washington et Téhéran ont signé le 17 juin un protocole d'accord, assorti d'un cessez-le-feu, visant à trouver une fin définitive à la guerre déclenchée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l'Iran.

Depuis lors, le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que ce cessez-le-feu était 'terminé' en raison des attaques iraniennes contre des navires, tout en autorisant la poursuite des pourparlers avec l'Iran.

/ATS