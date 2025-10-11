L'Egypte confirme un sommet de la paix pour Gaza, lundi

Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi à ...
L'Egypte confirme un sommet de la paix pour Gaza, lundi

L'Egypte confirme un sommet de la paix pour Gaza, lundi

Photo: KEYSTONE/AP POOL/HADI MIZBAN

Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi à Charm el-Cheikh un 'Sommet de la paix'. Des 'dirigeants de plus de 20 pays' seront présents, a annoncé samedi la présidence égyptienne dans un communiqué.

'Le sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionale', précise le texte, au second jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

