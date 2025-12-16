L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

Photo: KEYSTONE/PHOTOPRESS/WWF INTERNATIONAL

L'année écoulée a été la plus chaude jamais enregistrée en Arctique, selon un rapport américain de référence. Ce document dresse un tableau alarmant de cette région du monde, particulièrement soumise au réchauffement climatique.

Entre octobre 2024 et septembre 2025, les températures ont été supérieures de 1,60 °C à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020, selon le rapport annuel sur l'Arctique qui s'appuie sur des données remontant à 1900.

Tom Ballinger, co-auteur de l'étude, de l'Université d'Alaska estime qu'il est 'alarmant' de voir un tel réchauffement sur une période aussi courte, qualifiant la tendance d''apparemment sans précédent à l'époque récente et peut-être depuis des milliers d'années'.

L'année analysée par la NOAA comprend l'automne le plus chaud, le deuxième hiver le plus chaud et le troisième été le plus chaud en Arctique depuis 1900.

/ATS
 

