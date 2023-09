Kim Jong-un de retour en Corée du Nord après son voyage en Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est rentré en Corée du Nord après sa visite officielle en Russie. Le voyage a 'ouvert un nouveau chapitre' dans les relations entre Pyongyang et Moscou, selon l'agence nord-coréenne KCNA mardi.

M. Kim 'a achevé sa visite officielle en Fédération de Russie et est passé par la gare ferroviaire de Tumangang, la gare frontalière, tôt lundi matin', selon KCNA.

Au cours de cette visite de six jours, M. Kim 'a approfondi les liens de camaraderie et d'amitié avec le président russe Poutine [...] et a ouvert un nouveau chapitre du développement des relations entre la RPDC et la Russie', écrit l'agence, utilisant l'acronyme du nom officiel de la Corée du Nord.

'Sincères remerciements'

Centré sur la défense, le déplacement du numéro un nord-coréen dans l'extrême orient russe a révélé des liens militaires potentiels entre les deux pays, Kim Jong-un ayant passé en revue nombre d'équipements comme des fusées spatiales russes ou des sous-marins. Les deux hommes sont allés jusqu'à symboliquement s'offrir mutuellement un fusil.

Ce voyage a ravivé les craintes occidentales que Pyongyang, isolé et doté de l'arme nucléaire, ne fournisse à Moscou des armes pour sa guerre en Ukraine.

A l'issue de cette visite, qui avait débuté mardi, M. Kim a 'présenté ses sincères remerciements au président Poutine et aux dirigeants russes' pour 'leur attention particulière et leur hospitalité', avait écrit lundi KCNA.

/ATS