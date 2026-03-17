Keir Starmer appelle à « maintenir l'attention sur l'Ukraine »

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé mardi à 'maintenir l'attention sur l'Ukraine' ...
Keir Starmer appelle à « maintenir l'attention sur l'Ukraine »

Keir Starmer appelle à

Photo: KEYSTONE/EPA/DAVID CLIFF

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé mardi à 'maintenir l'attention sur l'Ukraine', malgré la guerre au Moyen-Orient. Il s'exprimait au début d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Downing Street.

'Il y a évidemment un conflit en Iran et au Moyen-Orient, mais nous ne pouvons pas perdre de vue ce qui se passe en Ukraine et la nécessité de notre soutien là-bas', déclaré M. Starmer. 'Il faut maintenir l'attention sur l'Ukraine', a-t-il insisté.

Volodymyr Zelensky est arrivé mardi à Londres, où il a été reçu par le roi Charles III au palais de Buckingham, avant des discussions avec Keir Starmer et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

/ATS
 

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