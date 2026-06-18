JD Vance ne sera pas jeudi en Suisse

Le vice-président des Etats-Unis JD Vance ne se rendra pas en Suisse jeudi soir pour entamer ...
JD Vance ne sera pas jeudi en Suisse

JD Vance ne sera pas vendredi en Suisse

Photo: KEYSTONE/AP/Manuel Balce Ceneta

Le vice-président des Etats-Unis JD Vance ne se rendra pas en Suisse jeudi soir (vendredi en Suisse) pour entamer les pourparlers en vue d'un accord final avec l'Iran, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué.

'Les plans pour les discussions techniques à venir n'ont pas été finalisés, et la délégation américaine s'est préparée à partir à la première opportunité. Mais la logistique pour ces négociations n'a jamais été simple ni prévisible. Pour le moment, le vice-président ne partira pas ce soir', détaille le communiqué.

JD Vance avait auparavant affirmé que le délai de 60 jours pour l'accord final de paix entre les Etats-Unis et l'Iran courait à partir de jeudi et qu'il pourrait se rendre 'ce week-end' en Suisse, mais sans pouvoir le garantir.

/ATS
 

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