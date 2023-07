« J'ai choisi la continuité et l'efficacité », explique Macron

Emmanuel Macron a affirmé vendredi avoir 'choisi' dans le remaniement du gouvernement 'la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent'. Le président français s'exprimait en ouverture du premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale.

Le président a souhaité une 'réponse complète et profonde' aux récentes émeutes. Il a évoqué un 'risque de fragmentation (et) de division profonde de la Nation', lors d'une prise de parole en ouverture du premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale.

'Il y a un besoin d'autorité, de respect et d'espérance légitime (...) Nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé et y apporter des réponses en profondeur', a déclaré le chef de l'Etat, précisant que cela 'structurera les travaux de rentrée' du gouvernement.

'Vous avez traversé les budgets, la réforme des retraites, des textes importants en matière d'énergie et d'économie et puis mis en oeuvre la feuille de route des 100 jours. (...) c'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent', a déclaré le président dans des propos liminaires devant le gouvernement remanié.

Il a souhaité la mise en place d'un 'cadre exigeant' et la mise en 'ordre' des finances publiques dans le projet de budget pour 2024. Évoquant la 'crédibilité de la France en Europe', il a estimé que cette exigence, en matière notamment de réduction du déficit public, 'seule, peut nous permettre d'être forts'.

Emmanuel Macron a demandé à ses ministres d'être 'exemplaires'. 'Vous êtes regardés dans tous les détails de votre action, de vos expressions, de votre vie, et ce que nous devons au pays, c'est d'agir, d'expliquer, de répondre et de le faire toujours avec la plus grande dignité', a déclaré le président.

