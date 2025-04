Israël: menaces américaines sur le Conseil des droits de l'homme

Des parlementaires américains ont menacé le Conseil des droits de l'homme de l'ONU de sanctions similaires à celles contre la Cour pénale internationale (CPI). Deux jours après leur lettre, une résolution contre Israël a été édulcorée.

Dans cette missive au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres datée de lundi, les présidents des commissions des Affaires étrangères de la Chambre des représentants et du Sénat s'opposent à un Mécanisme international d'investigation (MIII) sur Israël. Or, les pays musulmans avaient proposé ce format déjà utilisé sur la Syrie et la Birmanie.

Le texte voté mercredi ne fait que demander à l'Assemblée générale de l'ONU d''envisager' ce mécanisme. 'Tout membre du Conseil ou entité de l'ONU qui soutient d'une quelconque manière un MIII contre Israël fera face aux mêmes conséquences que celles de la CPI', ajoutaient les deux présidents.

Les Etats-Unis ont interdit l'entrée sur leur territoire aux dirigeants, employés et agents de la cour. Ils ont prévu de geler leurs avoirs dans ce pays.

/ATS