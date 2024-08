Israël frappe le Liban pour empêcher une attaque du Hezbollah

L'armée israélienne a annoncé dimanche mener des frappes préventives au Liban après avoir détecté des préparatifs du Hezbollah pour déclencher 'des attaques de grande envergure' contre Israël. Elle a exhorté toute personne se trouvant près du Hezbollah à fuir.

'Nous observons les préparatifs du Hezbollah pour des attaques de grande envergure contre le territoire israélien', a écrit l'armée israélienne dans un message en arabe sur Telegram destiné aux habitants du sud du Liban.

'Toute personne se trouvant à proximité de zones où le Hezbollah opère doit quitter immédiatement les lieux pour se protéger et protéger sa famille', a-t-elle exhorté. Elle a affirmé avoir 'observé des préparatifs pour lancer des obus et des missiles' contre Israël. L'armée 'fera tout ce qui est nécessaire pour protéger les citoyens d'Israël', a-t-elle encore indiqué.

Attaque en cours

Dans un message vidéo sur le réseau social X (ex-Twitter), le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari a déclaré que 'des avions de chasse sont actuellement en train d'attaquer des cibles du Hezbollah'.

Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l'Iran, sont quasiment quotidiens depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Celle-ci a été déclenchée par une attaque en territoire israélien le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas, allié du Hezbollah.

Les craintes de voir ces violences dégénérer en guerre totale sont vives depuis la mort d'un chef militaire du Hezbollah à la fin juillet, tué par une frappe israélienne au Liban, et celle de l'ex-chef du Hamas en Iran, qui a accusé Israël de l'avoir assassiné. Le Hezbollah et Téhéran ont promis de riposter.

Depuis octobre, les violences ont fait plus de 600 morts au Liban, principalement des combattants du Hezbollah mais également au moins 131 civils, selon un décompte de l'AFP. En Israël et sur le plateau du Golan syrien occupé, 23 militaires et 26 civils ont été tués, selon les autorités israéliennes.

/ATS