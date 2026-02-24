Iran: « droit » de manifester mais il existe des « lignes rouges »

Après la répression en janvier d'un vaste mouvement de contestation, le gouvernement iranien a lancé un avertissement mardi aux étudiants. Ceux-ci ont recommencé à protester ces derniers jours, dans un Iran suspendu aux menaces d'intervention militaire américaine.

Ils 'ont naturellement le droit de manifester', a déclaré la porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani. Mais il y a 'des lignes rouges à protéger et à ne pas franchir, même au plus fort de la colère', a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse hebdomadaire, citant en exemple 'les lieux sacrés et le drapeau' de la République islamique.

Depuis la reprise des cours samedi, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et authentifiées par l'AFP montrent des étudiants dans des universités de Téhéran en train de brûler le drapeau de la République islamique, adopté après la révolution de 1979 qui a renversé la monarchie.

Parmi les slogans scandés par la foule, 'Mort au dictateur', en référence au guide suprême, Ali Khamenei.

Entre 'armada' et dialogue

Ces rassemblements, qui pour certains ont donné lieu à des affrontements entre adversaires et partisans du pouvoir, secouent un pays encore sous le choc des récentes manifestations.

Déclenchées en décembre pour dénoncer le marasme économique, elles s'étaient rapidement mues en un défi sans précédent pour la République islamique avant d'être étouffées dans le sang.

Depuis ce mouvement, Donald Trump brandit la menace de nouvelles frappes, après la guerre de juin 2025, déclenchée par Israël et à laquelle s'étaient associés les Etats-Unis, bombardant des sites nucléaires iraniens.

Il a déployé dans la région un dispositif naval et militaire massif, tout en poussant pour un accord visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.

Téhéran se défend d'avoir des ambitions militaires mais insiste sur son droit au nucléaire civil notamment pour l'énergie, conformément aux dispositions du Traité de non-prolifération (TNP) dont il est signataire.

Troisième session prévue à Genève

Si une troisième session de pourparlers est prévue jeudi à Genève sous médiation omanaise, parvenir à un accord sera 'une tâche difficile' tant les divergences sont grandes, note le centre de réflexion américain International Crisis Group dans un rapport publié lundi.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, chef de file des négociations, doit remettre bientôt 'une première version' de texte à l'équipe américaine, menée par l'émissaire Steve Witkoff et le gendre du président américain, Jared Kushner.

'Après près de cinq décennies d'antagonisme profond et de collaboration occasionnelle, la République islamique et les Etats-Unis n'ont jamais été aussi proches du précipice d'un conflit majeur', écrivent les analystes de Crisis Group.

En cas d'échec des négociations, les intentions de Washington 'restent floues', ajoutent-ils, soulignant que, malgré l'ampleur de 'l'armada' déployée dans le Golfe, Donald Trump conserve 'une préférence pour les guerres courtes qu'il peut facilement présenter comme des succès', plutôt que de 's'engager dans un conflit coûteux et chaotique'.

'Facile à gagner'

Le milliardaire, qui avait dit jeudi s'être donné un délai de 'dix' à 'quinze jours' pour décider d'un éventuel recours à la force contre Téhéran, a démenti lundi des articles de presse selon lesquels le chef d'état-major américain l'aurait mis en garde contre une intervention militaire de grande ampleur.

'Le général (Dan) Caine, comme nous tous, préférerait ne pas voir de guerre mais si une décision était prise d'intervenir militairement contre l'Iran, il est d'avis que ce serait quelque chose qui serait facile à gagner', a assuré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

L'Iran a averti que toute frappe des Etats-Unis, même limitée, le pousserait à riposter 'avec férocité', mettant en garde contre un risque d''escalade' régionale.

/ATS