Indonésie: sirène pour marquer le 20e anniversaire du tsunami

Une sirène a retenti jeudi en Indonésie, au moment où survivants et proches des victimes se recueillaient à la mémoire des 220'000 personnes tuées par un tsunami qui a frappé les pays de l'océan Indien il y a 20 ans. Des commémorations sont prévues dans toute l'Asie.

Dans la ville indonésienne de Banda Aceh, une cérémonie officielle à la grande mosquée Baiturrahman a donné le coup d'envoi de ces commémorations, avec une sirène longue de trois minutes à l'heure exacte où un tremblement de terre majeur avait provoqué d'immenses vagues dévastatrices le 26 décembre 2004.

Ce jour-là, un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte ouest de l'île indonésienne de Sumatra engendrait d'énormes vagues balayant l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et neuf autres pays de l'océan Indien, avec des victimes jusqu'en Somalie.

113 Suisses tués

D'autres cérémonies religieuses doivent se tenir à travers la région ainsi que des veillées sur les plages, où de nombreux touristes venus célébrer Noël au soleil avaient perdu la vie. Au total, 113 Suisses avaient péri dans la catastrophe.

La zone la plus touchée avait été le nord de l'île de Sumatra, où plus de 120'000 personnes avaient été tuées sur un total de 165'708 morts en Indonésie. En Thaïlande, plus de 5000 personnes étaient décédées, dont la moitié d'entre elles étaient des touristes étrangers, et 3000 autres avaient été portées disparues.

Au Sri Lanka, où plus de 35'000 personnes avaient perdu la vie, des proches de victimes et des rescapés doivent embarquer à bord du train Ocean Queen Express en direction de Peraliya (90 km au sud de Colombo), où des wagons avaient été emportés, faisant environ 1000 morts.

