Indonésie: le bilan d'un glissement de terrain monte à 17 morts

Le bilan d'un glissement de terrain survenu près de Bandung, sur la grande île de Java, est ...
Indonésie: le bilan d'un glissement de terrain monte à 17 morts

Indonésie: le bilan d'un glissement de terrain monte à 17 morts

Photo: KEYSTONE/EPA/KHAIRIZAL MARIS

Le bilan d'un glissement de terrain survenu près de Bandung, sur la grande île de Java, est monté à 17 morts, a indiqué lundi un responsable des secours. 80 personnes étaient portées disparues dimanche.

Provoqué par des pluies torrentielles, un énorme éboulement de terre a enseveli samedi vers 02h30 locales des habitations de deux villages.

'Le bilan du glissement de terrain survenu à l'ouest de Bandung s'élève désormais à 17 morts', a déclaré lundi le porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), dans un communiqué. Il n'a pas donné d'éléments nouveaux concernant le nombre de personnes disparues, qui s'élevait à 80 dimanche.

Les secouristes ont dit procéder avec prudence, craignant un nouvel éboulement en raison de l'instabilité du terrain et des précipitations qui se poursuivent. 'Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les risques de glissements de terrain ultérieurs', a déclaré un secouriste de 25 ans.

Quelque 2000 personnes, militaires, policiers et volontaires, aidées d'équipements lourds, participaient lundi aux opérations de recherche, a indiqué l'agence nationale de recherche et de sauvetage.

Les catastrophes naturelles sont fréquentes en Indonésie pendant la saison des pluies, qui s'étend habituellement d'octobre à mars et détrempe les sols.

En novembre, trois provinces de l'île occidentale de Sumatra ont été dévastées par des inondations qui ont fait quelque 1200 morts, selon des chiffres officiels.

Au début janvier, seize personnes ont trouvé la mort sur l'île indonésienne de Siau, dans l'archipel de Célèbes, à la suite d'inondations provoquées par des pluies torrentielles.

/ATS
 

Actualités suivantes

Venezuela: nouvelle vague de libération de prisonniers politiques

Venezuela: nouvelle vague de libération de prisonniers politiques

Monde    Actualisé le 26.01.2026 - 02:28

L'UNRWA affirme que son siège à Jérusalem, démoli, a été incendié

L'UNRWA affirme que son siège à Jérusalem, démoli, a été incendié

Monde    Actualisé le 25.01.2026 - 23:55

A Tokyo, des admirateurs font leurs adieux aux deux pandas

A Tokyo, des admirateurs font leurs adieux aux deux pandas

Monde    Actualisé le 25.01.2026 - 10:41

Argentine: le climat extrême complique la lutte contre les feux

Argentine: le climat extrême complique la lutte contre les feux

Monde    Actualisé le 25.01.2026 - 00:46

Articles les plus lus