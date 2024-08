Inde: youtubeur arrêté pour avoir cuisiné un curry de paon

Une star montante des réseaux sociaux en Inde a été arrêtée et mise en détention après une vidéo la montrant cuisiner et manger l'oiseau national protégé du pays, un paon, a annoncé la police.

La police a déclaré que Kodam Pranay Kumar avait été arrêté lundi et envoyé en prison après que 'd'autres vidéos sur son téléphone portable aient confirmé' que l'oiseau cuisiné pour sa vidéo de préparation de curry était bien un paon.

Les oiseaux colorés sont protégés par des lois strictes sur la faune.

'Il est maintenant en prison pour 14 jours de détention provisoire en vertu de la loi sur la protection de la faune et maintenant le tribunal va décider s'il doit rester à l'intérieur ou obtenir une caution', a déclaré à l'AFP Akhil Mahajan, commissaire de police de l'État de Telangana, dans le sud du pays.

Les enquêteurs tentent également de déterminer comment et où Kumar a réussi à se procurer un paon pour la vidéo, qui a depuis été supprimée de sa chaîne.

L'arroseur arrosé

La vidéo le montrait en train de cuisiner du curry de paon, un moyen de s''attirer plus de vues', mais 'la réponse a été loin de ce à quoi il aurait pu s'attendre', a rapporté le Times of India. 'Les utilisateurs des réseaux sociaux ont condamné la vidéo, accusant Kumar de promouvoir la consommation illégale d'animaux sauvages et de manquer de respect à un symbole national', a-t-il ajouté.

Le paon indien, caractérisé par sa couleur bleue vibrante et son envergure royale chez les mâles, revêt une importance symbolique particulière en Inde.

Le trône de la dynastie régnante moghole du pays était également appelé le trône du paon car il présentait des paons ornés de bijoux, autrefois présents en grand nombre dans certaines parties des plaines du Nord de l'Inde.

L'urbanisation rapide et la perte d'habitat au cours des dernières décennies ont considérablement réduit leur nombre dans la nature. Des sanctions et des amendes strictes les protègent désormais.

