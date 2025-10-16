Inculpation d'un ex-conseiller à la sécurité nationale de Trump

Un ex-conseiller du président américain Donald Trump lors de son premier mandat, John Bolton, est devenu jeudi la troisième personnalité à être inculpée depuis le retour du milliardaire à la Maison-Blanche. Son domicile avait été perquisitionné en août.

John Bolton, 76 ans, a été inculpé par un jury du Maryland, près de Washington, rapportent des médias. Les charges n'étaient pas connues dans l'immédiat.

La perquisition menée par la police fédérale américaine FBI au domicile de cet ex-conseiller à la sécurité nationale et à son bureau avait été motivée par des soupçons de violation de la loi sur l'espionnage, selon des documents judiciaires.

