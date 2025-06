Importante vague de chaleur sur la Grèce et le sud de l'Europe

La Grèce fait face à sa première vague de chaleur de l'été, alors que les températures grimpent encore dans le sud de l'Europe. D'après l'institut météorologique grec, le mercure devrait avoisiner les 42°C dans les jours à venir.

Vendredi matin, des températures de 36°C ont été enregistrées au niveau local. Au vu de la sécheresse, le risque d'incendie est important dans de nombreuses parties du pays.

Les îles touristiques grecques comme la Crète ont été épargnées par la chaleur. Grâce au vent de mer, les températures étaient inférieures de 6°C comparées à celles du continent. Malgré la chaleur, de longues files d'attente se sont formées en matinée devant l'entrée de l'Acropole à Athènes.

Risque d'incendies

La température de nuit à Athènes et dans d'autres villes n'est pas passée sous les 30°C. Les médecins avertissent que cela peut s'avérer très dangereux pour la santé. Les médias grecs conseillent donc de chercher des endroits à l'ombre avec de l'air conditionné.

En raison des conditions météorologiques, les incendies de forêt en Grèce sont plus difficilement maîtrisés. Grâce au déploiement massif d'avions et d'hélicoptères de lutte contre les incendies, les pompiers sont parvenus jeudi à éteindre un incendie qui s'était déclaré à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest d'Athènes à cause d'un câble défectueux d'une compagnie d'électricité.

D'autres régions du sud de l'Europe souffrent aussi de la chaleur. Dans les Balkans, où 40°C ont été enregistrés jeudi en Bosnie, deux régions de Croatie - autour de la capitale Zagreb, et dans l'est du pays - sont en alerte maximum.

Espagne et Italie

En Espagne, les prévisions font état pour samedi de températures jusqu'à 43°C dans le sud de l'Andalousie, voire plus dans la région de Saragosse. La vague de chaleur pourrait perdurer jusqu'à jeudi selon le service météorologique espagnol Aemet.

En Italie, le ministère de la Santé a notamment placé Rome et Venise en alerte 'rouge' en raison d'un niveau de chaleur susceptible d'avoir des 'effets sur la santé de personnes en bonne santé, et pas seulement les groupes de population à risque'.

En 2021, la péninsule avait déjà battu le record de température pour l'Europe continentale, à savoir 48,8°C, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Canicule 'précoce'

En France, quatre départements du pourtour méditerranéen (Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault et Pyrénées orientales) ont basculé en vigilance orange canicule vendredi à midi, a indiqué Météo-France dans son bulletin de vigilance matinal, qui prévoit des températures entre 35 et 38°C, localement 39°C voire plus à l'intérieur des terres.

La chaleur pourrait encore s'aggraver et surtout s'étendre dans le pays, précise Météo-France. Les maximales de samedi seront généralement proches de 37 à 39°C. Treize départements seront placés en vigilance orange.

L'Hexagone est traversé depuis le 19 juin par la 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, dont 33 ont été subies depuis 2000, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules.

Il s'agit d'un 'épisode caniculaire précoce', dont la durée et l'extension progressive vers le nord du pays imposent 'une vigilance particulière', insiste Météo-France. Un violent épisode orageux, consécutif à une intense vague de chaleur, a déjà fait deux morts et de nombreux dégâts dans la nuit de mercredi à jeudi.

/ATS