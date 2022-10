Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi à l'unanimité une résolution prévoyant un régime de sanctions pour tenter de résoudre la terrible crise sécuritaire à Haïti.

Le texte préparé par les Etats-Unis et le Mexique et voté par les 15 membres du Conseil vise notamment les gangs qui sèment le chaos dans ce pays pauvre des Caraïbes et dont il 'exige une cessation immédiate de la violence, des activités criminelles et des atteintes aux droits humains'.

/ATS