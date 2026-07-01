Guerre en Ukraine: plus de deux millions de victimes militaires

La guerre en Ukraine a fait plus de deux millions de victimes militaires russes et ukrainiens ...
Guerre en Ukraine: plus de deux millions de victimes militaires

Guerre en Ukraine: plus de deux millions de victimes militaires

Photo: KEYSTONE/AP/Evgeniy Maloletka

La guerre en Ukraine a fait plus de deux millions de victimes militaires russes et ukrainiens - blessés, tués et disparus confondus - selon une étude publiée mercredi par un cercle de réflexion américain.

Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 400'000 à 450'000 morts sur un total estimé à 1,4 million de victimes parmi ses troupes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a plus de quatre ans, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS).

L'armée ukrainienne a, de son côté, subi la perte de 125'000 militaires. Et 525'000 à 625'000 de ses soldats ont été blessés.

Le nombre de morts russes en Ukraine est plus de quatre fois supérieur au nombre total de morts américaines tous conflits confondus depuis la Seconde Guerre mondiale, et plus de neuf fois supérieur au nombre total de morts russes tous conflits confondus depuis la Seconde Guerre mondiale également.

/ATS
 

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