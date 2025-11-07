Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Donald Trump a affirmé jeudi qu'une force internationale serait déployée 'très bientôt' à Gaza ...
Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Photo: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin

Donald Trump a affirmé jeudi qu'une force internationale serait déployée 'très bientôt' à Gaza. Une annonce faite au lendemain de celle d'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix du président américain.

'Très bientôt. Ça va arriver très bientôt. Et ça se passe bien à Gaza', a répondu Donald Trump à une question d'un journaliste sur le déploiement annoncé d'une telle force dans le territoire palestinien, qui fait face à une situation humanitaire toujours très précaire près d'un mois après l'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le Hamas.

/ATS
 

Actualités suivantes

USA: pas de passeports non correspondants au genre de naissance

USA: pas de passeports non correspondants au genre de naissance

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 00:55

Mexique: après une agression sexuelle, la présidente porte plainte

Mexique: après une agression sexuelle, la présidente porte plainte

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 23:51

France: nouvelle étape dans la réhabilitation d'Alfred Dreyfus

France: nouvelle étape dans la réhabilitation d'Alfred Dreyfus

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 18:23

Climat: 2025 en passe d'être la 2e ou la 3e plus chaude

Climat: 2025 en passe d'être la 2e ou la 3e plus chaude

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 16:09

Articles les plus lus

Paul Biya, chef d'Etat le plus âgé au monde, a prêté serment

Paul Biya, chef d'Etat le plus âgé au monde, a prêté serment

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 14:55

Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 15:33

Climat: 2025 en passe d'être la 2e ou la 3e plus chaude

Climat: 2025 en passe d'être la 2e ou la 3e plus chaude

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 16:09

France: nouvelle étape dans la réhabilitation d'Alfred Dreyfus

France: nouvelle étape dans la réhabilitation d'Alfred Dreyfus

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 18:23

Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 21:23

Japon: les policiers autorisés à abattre des ours

Japon: les policiers autorisés à abattre des ours

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 12:17

Paul Biya, chef d'Etat le plus âgé au monde, a prêté serment

Paul Biya, chef d'Etat le plus âgé au monde, a prêté serment

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 14:55

Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 15:33