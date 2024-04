Gaza: plus de 550 camions en 48 heures selon Israël, « insuffisant »

Quelques 553 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza 'depuis deux jours' après des 'contrôles de sécurité approfondis', a affirmé mardi l'armée israélienne. Un nombre jugé insuffisant par l'ONU.

L'armée israélienne 'en lien' avec l'organisme israélien chargé des affaires civiles palestiniennes (Cogat), 'continue ses efforts pour permettre chaque jour le passage de centaines de camions d'aide alimentaire et humanitaire aux habitants de Gaza', a ajouté l'armée dans un communiqué, indiquant que 126 camions avaient atteint le nord de Gaza lundi soir.

Cinquante-six cargaisons d'aide alimentaire ont également été parachutées dans l'enclave palestinienne, a précisé l'armée.

Unrwa: 'pas de changement'

'Il n'y a pas eu de changement significatif dans le volume de l'aide humanitaire qui entre à Gaza, ni un meilleur accès au nord' de Gaza, a indiqué pour sa part l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) dans un communiqué.

Depuis le début du mois d'avril, en moyenne 181 camions d'aide sont entrés chaque jour dans Gaza par les points d'accès de Rafah et de Kerem Shalom, selon l'Unrwa, estimant que ce chiffre est 'bien en deçà de la capacité opérationnelle des deux postes frontières et de l'objectif de 500 camions par jour'.

L'Unrwa coordonne la quasi-totalité de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, assiégée et ravagée par l'offensive israélienne depuis octobre dernier qui a déjà fait plus de 33'800 morts, majoritairement des femmes et des enfants, selon le ministère de la santé du Hamas.

/ATS