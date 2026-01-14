Gaza: accord pour la formation du comité palestinien de gouvernance

Le gouvernement égyptien a annoncé mercredi qu'un 'consensus' avait été trouvé sur les noms ...
Photo: KEYSTONE/EPA/HAITHAM IMAD

Le gouvernement égyptien a annoncé mercredi qu'un 'consensus' avait été trouvé sur les noms des membres du comité technocratique palestinien de 15 personnes chargé d'administrer la bande de Gaza au terme du plan de Donald Trump.

'Nous espérons qu'à la suite de cet accord, le comité sera bientôt annoncé (...) puis déployé dans la bande de Gaza pour gérer la vie quotidienne et les services essentiels', a ajouté le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelatty, à l'issue de pourparlers sur la question au Caire.

La deuxième phase du plan Trump prévoit notamment la mise en place de cette autorité transitoire pour administrer Gaza et le déploiement d'une force internationale pour assurer la sécurité du territoire et désarmer le Hamas et les autres factions armées sur place.

/ATS
 

