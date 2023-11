Gaza: Macron « exhorte Israël à cesser » les frappes tuant des civils

Le président français Emmanuel Macron 'exhorte Israël à cesser' les bombardements tuant des civils à Gaza, dans un entretien à la BBC diffusé vendredi soir. La riposte doit être conforme aux règles internationales et au droit international humanitaire, a-t-il rappelé.

'Nous partageons la douleur [d'Israël]. Et nous partageons leur volonté de se débarrasser du terrorisme', a-t-il ajouté. Mais 'de facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardés et tués'. Il n'y a 'aucune justification' et 'aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter'.

Le ministère de la santé du Hamas a annoncé que 11'078 personnes, dont 4506 enfants, ont été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien contre Israël, le 7 octobre.

M. Macron s'est aussi dit inquiet que le 'bombardement massif' de Gaza crée du 'ressentiment' dans la région.

/ATS