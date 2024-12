Fusillade dans une école américaine: trois morts dont un suspect mineur

Un adolescent a ouvert le feu lundi dans son école à Madison, dans le nord des Etats-Unis. Il a tué deux personnes et en a blessé six autres avant d'être retrouvé mort, un énième drame dans ce pays régulièrement endeuillé par les tueries en milieu scolaire.

'Trois personnes sont mortes, dont le tireur présumé', a dit Shon Barnes, le chef de la police de cette ville du Midwest. Le suspect, dont il ne révèle ni l'âge ni le genre, est un 'élève adolescent' scolarisé dans l'école privée Abundant Life Christian School. Les deux morts sont un enseignant et un élève, a-t-il précisé, ajoutant que deux des six élèves blessés sont entre la vie et la mort.

La police de Madison a été prévenue à 10h57 locales d'une fusillade en cours dans cette école privée chrétienne qui accueille près de 400 étudiants, allant de la maternelle au lycée. 'Le tireur était mort avant notre arrivée', a dit Shon Barnes, précisant qu'une 'arme de poing' avait été retrouvée sur les lieux du drame.

La tuerie s'est produite dans un seul espace de l'établissement: 'je ne sais pas si c'était dans une salle de classe ou dans un couloir', a-t-il relevé. 'Nous avons sécurisé l'école, il n'y a pas d'autres menaces ou danger pour la communauté', a-t-il assuré, affirmant ne pas connaître, à l'heure actuelle, les motivations du suspect.

'Empêcher la violence par armes à feu'

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré sur X 'suivre de près' la situation. Il a ajouté 'prier pour les enfants, les enseignants et toute la communauté de l'école Abundant Life en attendant davantage d'informations'.

Joe Biden a dénoncé un acte 'choquant et insensé'. 'Le Congrès doit agir', a ajouté le président américain, qui réclame en vain, depuis longtemps, des lois plus sévères sur les armes à feu.

'Je pense que nous devons faire mieux dans notre pays et notre communauté pour empêcher la violence par armes à feu', a de son côté déclaré la maire de Madison Satya Rhodes-Conway. 'J'espérais que ce jour ne viendrait jamais à Madison', a regretté l'édile démocrate.

Les tueries à répétition en milieu scolaire provoquent une forte émotion dans l'opinion publique aux Etats-Unis, pays qui paie un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu et à la facilité avec laquelle la population y a accès.

