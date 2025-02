Fusillade Suède: des armes retrouvées dans le centre d'enseignement

Plusieurs armes ont été retrouvées dans le centre de formation pour adultes à Örebro, dans le centre de la Suède, où un homme a tué 10 personnes mardi, a annoncé jeudi un porte-parole de la police à l'AFP.

'Nous avons trouvé plusieurs armes, il s'agit d'armes longues, c'est-à-dire de fusils', a-t-il déclaré. Selon la presse suédoise, l'auteur de l'attaque, qui s'est probablement suicidé, détenait un permis pour quatre armes de chasse.

Le tueur, identifié par la presse suédoise comme étant Rickard Andersson et âgé de 35 ans, était 'manifestement déterminé et avait accès à des armes à feu', a souligné mercredi la police.

L'homme vivait reclus et avait des problèmes psychologiques, rapporte la presse. Sans emploi, il s'était éloigné de sa famille et de ses amis, assurent les tabloïds Aftonbladet et Expressen en citant des proches.

Armes dans un étui à guitare

Selon Aftonbladet, il aurait caché ses armes dans un étui à guitare et aurait revêtu une tenue militaire dans une salle de bain du centre de formation avant que la fusillade ne commence.

La chaîne TV4 a diffusé une vidéo filmée par un étudiant qui se cachait dans les toilettes.

On entend des coups de feu à l'extérieur et, après que TV4 a isolé le son, on peut entendre une personne crier 'vous allez quitter l'Europe!'.

La chaîne relève que le centre d'éducation abritait également des cours de suédois pour les immigrés.

La police doit tenir une nouvelle conférence de presse à 10h00.

/ATS