Frappes russes « massives » sur des sites énergétiques en Ukraine

L'Ukraine a fait face samedi à une nouvelle attaque 'massive' de missiles russe contre ses infrastructures énergétiques, qui ont endommagé quatre centrales thermiques et provoqué des coupures de courant. Kiev a ciblé deux raffineries en Russie avec des drones.

La Russie a mené ces dernières semaines plusieurs vagues d'attaques destructrices contre les centrales et le réseau électrique ukrainien, obligeant les autorités à mettre en place des restrictions à la consommation et à importer du courant de l'UE. Kiev réclame aux Occidentaux des batteries Patriot pour se protéger de ces frappes.

'L'ennemi a de nouveau attaqué l'infrastructure énergétique du pays', a écrit sur Facebook le ministre ukrainien de l'Energie Guerman Galouchtchenko, citant des 'dégâts' sur des installations dans les régions de Dnipropetrovsk (centre-est), Ivano-Frankivsk et Lviv (Ouest). Ces deux dernières régions sont proches des frontières de l'Union européenne et situées à des centaines de kilomètres des lignes de front.

Centrales thermiques touchées

Selon l'armée ukrainienne, qui a évoqué une attaque 'massive', 34 missiles ont visé le pays, dont 21 ont été abattus. 'Nous avons réussi à en abattre. Mais le monde a toutes les possibilités pour aider à abattre la totalité des missiles et la totalité des drones' russes, a réagi dans un message le président Volodymyr Zelensky, appelant à livrer à son pays 'rapidement' des systèmes antiaériens et 'des armes en quantité et en qualité suffisantes'.

L'opérateur privé ukrainien DTEK a indiqué que quatre de ses centrales thermiques avait été 'gravement endommagées' par les frappes nocturnes.

L'opérateur public Ukrenergo a expliqué avoir déconnecté par mesure préventive sa principale ligne électrique dans l'Ouest du pays et demandé une nouvelle fois à tous les utilisateurs ukrainiens de limiter leur consommation d'électricité.

Rationnement en électricité

'Nous demandons à tous les consommateurs d'utiliser l'électricité avec parcimonie', selon un communiqué d'Ukrenergo. 'L'industrie se voit demander de maximiser les importations d'électricité et d'utiliser des sources alternatives'.

Dans la région occidentale de Lviv, le gouverneur Maksym Kozytsky a pour sa part appelé sur Telegram les habitants à s'abstenir d'utiliser des équipements consommant beaucoup d'électricité en fin de journée et début de soirée.

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a indiqué sur X qu'un des missiles tirés par la Russie pendant la nuit était tombé en Ukraine 'à 15 kilomètres' de la frontière polonaise. D'autres bombardements russes ont tué deux personnes et blessé 15 autres.

Une personne est morte et cinq ont été blessées dans la région de Kharkiv (nord-est). Une autre a été tuée et huit blessées dans un bombardement sur la région de Kherson (sud), selon les autorités ukrainiennes. Deux personnes ont également été blessées à Kryvyï Rig (centre-est).

Raffinerie en feu

L'Ukraine a pour sa part lancé une attaque massive de drones durant la nuit sur la région méridionale russe de Krasnodar. Selon une source de la défense ukrainienne à l'AFP, des drones ont frappé deux raffineries de pétrole et une base aérienne militaire dans cette région située à l'est de la péninsule de Crimée annexée par la Russie en 2014.

Des responsables russes de la région de Krasnodar ont fait état d'un incendie dans la raffinerie de Slaviansk-sur-Kouban. Cette dernière a dû stopper son activité, ont rapporté des médias d'Etat russe citant un représentant de l'exploitant. Des photos et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent un grand incendie faisant rage durant la nuit sur le site après une série d'explosions.

Le ministère russe de la Défense avait annoncé plus tôt samedi que 68 drones ukrainiens avaient été interceptés durant la nuit, dont 66 au-dessus de la région de Krasnodar et deux autres dans la péninsule de Crimée, annexée en 2014.

Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et régulièrement visée, cinq personnes ont été blessées par la chute d'un drone ukrainien sur une route dans un village à quelques kilomètres de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

L'Ukraine a ciblé à de multiples reprises ces derniers mois des raffineries et dépôts de pétrole en Russie. Les frappes russes sur le réseau électrique ukrainien sont menées en représailles à ces attaques, selon Moscou.

