France: levée « progressive » du confinement lundi 11 mai

'La levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai', au vu de la situation sanitaire, a confirmé Edouard Philippe. Le Premier ministre français a présenté le très attendu plan de déconfinement du gouvernement.

Il a cependant averti que la France était 'coupée en deux' selon les situations sanitaires entre départements 'verts' et 'rouges', et a appelé au maintien strict des gestes de protection.

Quatre régions, soit Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le département de Mayotte, ont été classés en rouge sur la carte du déconfinement, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Dans ces départements rouges, 'le déconfinement est possible' à partir du 11 mai, mais 'avec certaines restrictions: pas d'ouverture des collèges, ni des parcs et jardins', avait ajouté le chef du gouvernement. Un retour en classe pour les élèves de 6e et 5e est envisagé en revanche à compter du 18 mai dans les départements classés en vert.

Edouard Philippe a en particulier mentionné le département de Mayotte, où la circulation du virus exige un report du déconfinement, et l'Ile-de-France, où 'le nombre de cas baisse lentement mais reste élevé, plus élevé que nous espérions'. Dans cette région, 'compte tenu de la tendance qui reste bien orientée nous pouvons déconfiner', a précisé le chef du gouvernement.

'Il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai', a aussi déclaré Edouard Philippe. Mais il a demandé aux personnes 'âgées ou malades de pathologies comme l'obésité, le diabète' ou souffrant 'd'insuffisance respiratoire' de 'conserver dans toute la mesure du possible des règles de prudence très strictes', comme 'celles des deux derniers mois'.

/ATS