France: deux jumelles décédées de déshydratation

Un couple a été placé en garde à vue lundi après le décès à Beuvrages, près de Valenciennes ...
France: deux jumelles décédées de déshydratation

France: deux jumelles décédées de déshydratation

Photo: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS

Un couple a été placé en garde à vue lundi après le décès à Beuvrages, près de Valenciennes (Nord), de leurs deux jumelles mortes de déshydratation, selon les premières constatations, a indiqué une source proche de l'enquête.

Les autres enfants du couple, âgés de 3, 4, 5 et 6 ans ont été hospitalisés, déshydratés, sans que leurs jours ne soient en danger, a précisé la même source.

Ce sont les parents qui ont alerté les secours à la mi-journée.

Selon une source policière, ils ont indiqué avoir découvert les fillettes, âgées de 15 mois, décédées dans leur lit, à 13h30. Elles étaient en situation de raideur cadavérique, a précisé cette source, évoquant la piste d'un décès par déshydratation.

Après plusieurs jours classé rouge pour canicule la semaine passée, le Nord est classé vert par Météo France lundi à la faveur d'une baisse des températures.

/ATS
 

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