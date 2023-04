Fort séisme de magnitude 7,1 au large de Sumatra

Un séisme de magnitude 7,1 s'est produit mardi au large de Sumatra en Indonésie, selon l'agence géologique américaine (USGS). Le tremblement de terre a obligé ses habitants à se réfugier dans les hauteurs avant que l'alerte au tsunami ne soit levée.

L'épicentre du séisme qui est survenu mardi à 03h00 locales (lundi à 22h00) a été détecté près des côtes des îles Mentawai à 15,5 kilomètres de profondeur, a précisé l'agence géologique américaine. Aucune victime ni aucun dégât important n'ont été signalés.

'Le tremblement de terre était si fort que nous avons eu du mal à nous lever et à sortir', relate Patriz Sanene, un habitant de 34 ans de Siberut, la plus grande des îles Mentawai. 'Nous avons eu du mal à sortir de la maison, nous avons dû nous accrocher aux murs.' 'C'est le tremblement de terre le plus fort (...) de cette année. J'ai pensé qu'il y aurait probablement un tsunami. Dieu merci, il n'y a pas eu de tsunami', lâche-t-il.

L'agence indonésienne de géophysique (BMKG) a émis une alerte au tsunami qui a duré environ deux heures, après avoir signalé au départ un séisme d'une magnitude plus élevée. L'Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la 'ceinture de feu' du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.

Le séisme le plus meurtrier en Indonésie, survenu au large de Sumatra le 26 décembre 2004, avait fait plus de 230'000 morts jusqu'au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande. Il avait provoqué des vagues gigantesques, jusqu'à 30 mètres de hauteur sur le rivage de Banda Aceh, dans le nord de Sumatra. Il était de magnitude 9,1.

/ATS