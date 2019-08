Fort séisme au large de l'Indonésie: alerte au tsunami (autorités)

L'Indonésie a levé vendredi une alerte au tsunami émise quelques heures plus tôt après un fort séisme, ressenti notamment à Jakarta. L'épicentre se situait au large des côtes du sud-ouest de Java.

L'agence indonésienne de gestion des catastrophes avait averti du risque d'un tsunami avec des vagues de trois mètres de haut. Sur des images en provenance des zones touchées par la secousse, on pouvait voir des fissures striant les murs de bâtiments, tandis que des briques et d'autres débris jonchaient le sol, mais aucune information ne faisait état d'éventuelles victimes.

Selon l'institut de géophysique américain USGS, le séisme de magnitude 6,9 est survenu à une profondeur de 52,8 kilomètres, à quelque 150 kilomètres au large de Labuan, dans l'ouest de Java, l'île indonésienne la plus densément peuplée où se trouve la capitale Jakarta. L'agence indonésienne de gestion des catastrophes avait elle évoqué une magnitude de 7,4.

'Il y a des zones exposées à un sérieux risque de tsunami, qui pourrait atteindre une hauteur de trois mètres', avait mis en garde un responsable de cette agence, Rahmat Triyono. L'agence de gestion des catastrophes a en conséquence appelé la population des zones côtières les plus menacées à les évacuer et à se rendre dans des endroits situés à une altitude plus élevée.

'Concernant les lieux où le risque de tsunami est moins grand, nous demandons toujours aux gens d'éviter la côte', a déclaré le porte-parole de cette agence Agus Wibowo.

'Tout le monde a fui en courant'

A Jakarta, des habitants ont fui leurs habitations à la suite de la secousse, qui s'est produite à 19h03 locales (14h03 en Suisse). 'Le lustre tremblait chez moi, j'ai quitté en courant mon appartement du 19e étage', a déclaré une habitante de 50 ans, Elisa, à l'AFP. 'Tout le monde a fui en courant. Cela a vraiment été une forte secousse, qui m'a fait très peur'.

Un séisme de magnitude 7,3 s'était produit le 14 juillet dans le nord de l'archipel des Moluques, dans l'est de l'Indonésie. Il avait fait cinq morts et des milliers de déplacés.

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots, s'est formée par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne). Il se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.

