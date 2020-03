Fermeture des écoles pour 15 jours dans l'Oise et le Haut-Rhin

Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a annoncé vendredi la fermeture à partir de lundi des crèches, maternelles, collèges et lycées, pour 15 jours, dans les départements de l'Oise et du Haut-Rhin. Le coronavirus y 'circule avec beaucoup d'intensité'.

La France demeure toutefois en 'stade 2', a-t-il précisé, en faisant valoir que 'le virus est présent dans certains territoires, il circule, mais il n'est pas présent partout sur le territoire'. Même si le passage au 'stade 3' est 'inexorable', a-t-il dit, comme déjà évoqué dans la matinée par Emmanuel Macron.

Edouard Philippe a évoqué les crèches, maternelles, collèges et lycées. Matignon a ensuite précisé que tous les établissements scolaires étaient concernés, et donc également les écoles élémentaires.

'L'épidémie sera là'

Dans l'Oise et le Haut-Rhin, où des foyers infectieux prospèrent, est instaurée la 'limitation de tous les rassemblements, sauf ceux qui sont essentiels à la vie sociale et démocratique', a ajouté le chef du gouvernement. Edouard Philippe a également 'invité les personnes fragiles, compte tenu de leur état de santé original, d'affections de longue durée ou chroniques, compte tenu de leur âge, à rester dans toute la mesure du possible à leur domicile'.

Le dernier recensement des autorités, vendredi en début d'après-midi, a fait état de 613 personnes contaminées, soit 190 de plus en moins de 24 heures, et de deux nouveaux décès, portant à neuf le nombre de morts depuis fin janvier. Dans la matinée, Emmanuel Macron avait réitéré sa conviction que, 'de toute façon, l'épidémie sera là'.

Vendredi soir, Édouard Philippe a précisé que 'les mesures du stade 3 seront déclenchées sur tout le territoire quand ce sera nécessaire'. 'Je tiens d'ailleurs à dédramatiser le passage au stade 3', a-t-il ajouté: 'ce stade correspond simplement à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire'.

/ATS