Face à la propagation du coronavirus, le monde se barricade

Le bilan, principalement en Europe, s'aggrave de façon exponentielle, poussant les Etats à confiner leurs populations. Les banques centrales du monde entier montent au créneau pour rassurer les marchés et tenter de surmonter le choc de la pandémie de coronavirus.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a brutalement abaissé ses taux d'intérêt à zéro dimanche, tout en participant à une action mondiale concertée des banques centrales pour s'assurer que le monde ne manquera pas de liquidités lundi. Et ce alors que les conséquences économiques du coronavirus s'annoncent de plus en plus catastrophiques.

La Chine a ainsi fait état lundi du premier recul de sa production industrielle en près de 30 ans et d'un effondrement des ventes de détail. Le numéro un mondial du tourisme, l'allemand TUI, a suspendu la majeure partie de ses activités comme les voyages à forfait et les croisières.

Plus de 6400 morts

Le Covid-19 a fait plus de 6400 décès dans le monde. Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts (3199). Mais c'est à présent en Europe qu'elle progresse rapidement, avec 2291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond avec 2000 cas supplémentaires en 24 heures. En Italie, les autorités de Lombardie (nord) s'inquiètent de la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades.

Et il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde (3221) qu'en Chine, qui semble avoir enrayé la propagation du virus (seulement 12 nouveaux cas lundi). Dans la foulée de ce constat, Pékin a décidé de placer les voyageurs en provenance de l'étranger dans des centres de quarantaine.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Europe est maintenant 'l'épicentre' de la maladie. L'Union européenne a instauré des limitations pour les exportations d'équipement médical de protection afin de garantir son propre approvisionnement.

Depuis samedi 18h00, la Centrafrique, les Seychelles, le Congo et l'Ouzbékistan ont diagnostiqué leurs premiers cas.

Confinements et fermetures

Le maire de New York a décidé la fermeture des bars et restaurants de sa ville sauf pour la vente à emporter, après avoir annoncé la fermeture des écoles. Une mesure déjà en vigueur dans plusieurs pays d'Europe. L'Espagne a décidé une quarantaine quasi-totale et décrété l'état d'alerte pour quinze jours. L'Autriche a renforcé ses restrictions: elle interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et limite les déplacements au strict nécessaire.

La France, au stade 3 de l'épidémie (circulation active du virus sur l'ensemble du territoire), a fermé ses restaurants, bars, discothèques, musées et cinémas. Ecoles, universités et tribunaux seront clos dès lundi. L'Allemagne va elle aussi fermer ses écoles, de même que les Pays-Bas et Israël. Aux Pays-Bas, le gouvernement a aussi ordonné la fermeture des coffee shops, devant lesquels de longues files d'attente s'étaient formées après l'annonce, les clients voulant assurer leur approvisionnement en marijuana.

Le gouvernement irlandais a demandé dimanche aux pubs du pays de fermer leurs portes pour au moins deux semaines. Le gouvernement britannique, critiqué pour sa réponse attentiste face au coronavirus, défend sa politique et envisage des mesures de confinement des personnes âgées de plus de 70 ans.

Les Iraniens ont été appelés à rester chez eux le coeur du sanctuaire chiite de Machhad a été fermé. Les Libanais doivent rester confinés chez eux pendant deux semaines. La Turquie a mis en quarantaine des milliers de pèlerins revenant d'Arabie Saoudite après un test positif sur l'un d'eux. Les habitants de sept Etats du Venezuela, dont Caracas, sont confinés chez eux à partir de lundi.

L'état d'urgence a été décrété en Serbie pour une période indéterminée, et l'armée va être mobilisée pour contribuer à la lutte contre la pandémie. Le Pérou, la Bolivie et l'Equateur ont eux aussi imposé de sévères restrictions de mouvements à leur population.

Vols suspendus, frontières fermées

De nombreux pays cherchent à se protéger en s'isolant toujours plus. L'Allemagne et la France vont ainsi fermer partiellement leur frontière commune en n'autorisant le passage qu'aux travailleurs transfrontaliers et aux transports de marchandises.

La France va réduire drastiquement les transports longue distance: trafic ferroviaire divisé par deux et seulement 'quelques vols' internationaux. Berlin va limiter également les passages depuis la Suisse et l'Autriche. La Lettonie a pris des mesures de restriction. L'Estonie et la Lituanie ont annoncé la fermeture de leurs frontières aux étrangers, avec quelques exceptions.

La Colombie et l'Argentine ont fait de même. Le Guatemala se ferme aux ressortissants européens. En Bolivie, suspension jusqu'à fin mars des vols directs avec l'Europe et interdiction d'entrée sur le territoire pour les voyageurs venant des pays les plus touchés. L'Equateur a fermé lundi ses frontières aux étrangers. Le Panama interdit les vols d'Europe et d'Asie. Au Venezuela, en état d'alerte, une quarantaine est de rigueur pour les voyageurs venant d'Europe.

La Russie (45 cas, aucun décès) a fermé dimanche aux étrangers ses frontières terrestres avec la Norvège et avec la Pologne.

Quarantaine obligatoire

En Afrique, jusqu'à présent peu touchée, le Kenya a annoncé la fermeture de ses frontières, et l'Afrique du Sud comme le Ghana interdisent l'entrée des ressortissants des pays les plus à risque. Le Maroc a suspendu dimanche tous les vols internationaux 'jusqu'à nouvel ordre' mais des avions spéciaux ont été autorisés pour rapatrier les touristes européens bloqués. Au Liban, l'aéroport international de Beyrouth fermera près de deux semaines à partir de mercredi.

La Nouvelle-Zélande interdit le débarquement de croisiéristes. En Australie, les personnes arrivant de l'étranger devront se placer elles-mêmes en isolement pendant quatorze jours. Aux Philippines, les policiers ont bloqué les accès routiers à la capitale. Les vols intérieurs au départ et à destination de Manille sont annulés.

A Rome, toutes les célébrations de la Semaine Sainte se tiendront sans les fidèles, de même que les audiences générales du pape jusqu'au 12 avril. Le souverain pontife est néanmoins sorti du Vatican dimanche pour aller prier dans une église où se trouve un crucifix réputé miraculeux qui fut porté en procession en 1522 pour mettre fin à la 'Grande Peste'.

