Espagne: l'ex-mausolée de Franco sera bientôt remodelé

L'impressionnant mausolée du 'Valle de los Caídos', site emblématique du franquisme qui abritait jusqu'en 2019 la tombe du dictateur, va bientôt être remodelé, a annoncé mardi le ministère espagnol du logement.

''La base et la croix', projet gagnant du concours international d'idées pour la 're-signification' de la vallée de Cuelgamuros [...] propose une nouvelle vision de l'ensemble monumental' alliant 'discrétion dans le paysage, tout en assumant une transformation claire de l'environnement', indique le ministère sur le réseau social X, à quelques jours du 50e anniversaire de la mort de Franco, le 20 novembre 1975.

Le 'Valle de los Caídos' (la 'vallée des déchus'), rebaptisé 'Valle de Cuelgamuros' par le gouvernement de gauche, reste un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du franquisme.

Afin d'éviter que cet endroit ne demeure un lieu de recueillement, le gouvernement de Pedro Sánchez avait lancé ce concours d'architecture anonyme 'pour modifier conceptuellement la dimension affective' du lieu.

Des milliers de corps inhumés

Le premier ministre socialiste s'est efforcé depuis son arrivée à la tête de l'exécutif (2018) de réhabiliter la mémoire des victimes de la guerre civile et du franquisme. A cette fin, il a fait voter en 2022 une loi dite de 'mémoire démocratique', qui honore les victimes de la dictature et incite les autorités locales à éliminer les symboles du régime franquiste.

Le site de l'ex-Valle de los Caídos abrite une basilique érigée sur ordre de Franco à 50 kilomètres de Madrid. C'est là que reposait son corps jusqu'à son exhumation en 2019.

Dans la basilique, couronnée d'une croix de 150 mètres de haut visible à plusieurs kilomètres, reposent quelque 33'000 combattants ayant appartenu aux deux camps de la guerre civile: les franquistes et les républicains. Parmi ces derniers, les corps de beaucoup d'entre eux y ont été emmenés sans même que leurs familles en soient informées.

Les restes de Franco ont occupé une place privilégiée dans l'autel de la basilique de sa mort jusqu'en octobre 2019, lorsque le gouvernement de Pedro Sánchez les a transférés dans un cimetière de la banlieue de Madrid.

/ATS