Emeutes en Nouvelle-Calédonie: 70 nouvelles interpellations

Septante nouvelles interpellations ont eu lieu au cours des dernières 24 heures en Nouvelle-Calédonie, a indiqué jeudi matin à Nouméa le haut-commissariat de la République. Ce territoire français est en proie à des violences depuis lundi qui ont fait quatre morts.

Parmi les morts, trois sont des émeutiers et un est un jeune gendarme qui a succombé à ses blessures après avoir été touché à la tête.

Le haut-commissaire a salué 'l'engagement et le professionnalisme des forces de l'ordre qui font l'objet d'attaques'. '64 gendarmes et policiers ont été blessés' et 'près de 200 émeutiers ont été interpellés' depuis lundi, a-t-il précisé.

Il a annoncé la mise en place d'un pont aérien entre la France métropolitaine et le territoire océanien pour permettre d'acheminer rapidement des renforts de sécurité et du matériel permettant d'assurer la prise en compte des besoins de la population.

L'archipel du Pacifique sud a été placé mercredi sous état d'urgence. Cinq membres de la frange radicale des indépendantistes ont été assignés à résidence.

/ATS