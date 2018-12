Du Pacifique aux Amériques, le monde plonge dans 2019

Le futur apparaît à l'Est: les îles Samoa, les Fidji et la Nouvelle Zélande ont été les premières à tourner la page d'une tumultueuse année 2018 et à plonger dans une nouvelle année pleine d'incertitudes.

A Auckland, les douze coups de minuit, annoncés par un décompte lumineux projeté sur la fameuse Sky Tower, ont été marqués par un feu d'artifice tiré depuis le sommet de cette tour de télévision.

Devait ensuite venir l'est de l'Australie. La plus grande ville du pays annonce pour la nuit de lundi à mardi le plus grand feu d'artifice jamais tiré sur l'emblématique Baie de Sydney.

C'est une quantité record d'engins pyrotechniques, ainsi que des couleurs et des effets inédits, qui devaient enflammer pendant 12 minutes le ciel de l'agglomération pour le plus grand plaisir du million et demi de spectateurs attendus.

2019 a été proclamée par l'ONU Année internationale des langues autochtones. La Baie de Sydney sera le théâtre de cérémonies célébrant les cultures aborigènes.

Nombreuses crises

Montée des populismes, inquiétude croissante sur le climat, Brexit, mobilisation des 'gilets jaunes' en France... L'année 2018 a été marquée par l'aggravation de nombreuses crises et l'embrasement de nouveaux incendies.

Au rang des bonnes nouvelles, les optimistes pointeront l'exceptionnelle détente apparue en Corée depuis un discours du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un le 1er janvier, alors que la péninsule avait achevé 2017 sous la menace d'une apocalypse nucléaire.

Ces considérations géopolitiques n'empêcheront pas les foules, de Fidji à Rio, de descendre dans les rues pour marquer le changement d'année.

Forte présence policière

Les célébrations vont se propager au fil des heures dans le monde entier, parfois dans un contexte de forte présence policière en raison des risques d'attentat.

A Hong Kong, 300'000 personnes sont attendues sur les berges de Victoria Harbour pour assister à 10 minutes d'un feu d'artifice tiré depuis cinq barges.

A Djakarta, des centaines de couples vont se dire 'oui' lors d'un gigantesque mariage collectif tandis que les autorités ont demandé aux habitants de la province de Banten, récemment frappée par un raz de marée meurtrier, d'annuler toutes les fêtes du Nouvel An par respect pour les victimes.

Périmètre autour des Champs-Elysées, points de filtrages, contrôles dans les transports en commun: les festivités se dérouleront sous haute sécurité dans le coeur touristique de Paris où doivent converger badauds et touristes, mais également des 'gilets jaunes' qui ont promis 'un événement festif et non violent'.

Brexit au menu

Londres basculera dans la nouvelle année en célébrant sa relation avec l'Europe, au moment où les Britanniques sont extrêmement divisés sur le Brexit. Le feu d'artifice tiré sur le London Eye sera ainsi accompagné de musiques d'artistes d'Europe continentale.

/ATS