Dix morts dans la fusillade sur la plage de Bondi à Sydney

Australie: 10 morts dans la fusillade sur la plage de Bondi à Sydney (police)
Dix morts dans la fusillade sur la plage de Bondi à Sydney

Dix personnes ont été tuées dimanche à Sydney, en Australie, lors d'une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, a déclaré la police à l'AFP.

Selon la chaîne nationale australienne ABC, un des deux tireurs figure parmi les morts et l'attaque a en outre fait 12 blessés.

/ATS
 

Actualités suivantes

Incident en cours à Sydney, la police ordonne de se mettre à l'abri

Incident en cours à Sydney, la police ordonne de se mettre à l'abri

Monde    Actualisé le 14.12.2025 - 11:50

Bolivie: trois morts et huit disparus après une « crue historique »

Bolivie: trois morts et huit disparus après une « crue historique »

Monde    Actualisé le 14.12.2025 - 04:36

Allemagne: un projet d'attentat visant un marché de Noël déjoué

Allemagne: un projet d'attentat visant un marché de Noël déjoué

Monde    Actualisé le 14.12.2025 - 02:45

Etats-Unis: fusillade sur un campus universitaire à Providence

Etats-Unis: fusillade sur un campus universitaire à Providence

Monde    Actualisé le 14.12.2025 - 09:36

Articles les plus lus