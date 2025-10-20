Discussion sur les modalités du prochain sommet Poutine-Trump

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est entretenu lundi au téléphone avec son homologue américain Marco Rubio. Ils ont évoqué les modalités du sommet envisagé à Budapest entre les deux présidents Vladimir Poutine et Donald Trump, a annoncé Moscou.

MM. Poutine et Trump doivent se retrouver dans la capitale hongroise pour leur deuxième sommet destiné à trouver une issue à la guerre en Ukraine.

Lundi, MM. Lavrov et Rubio ont discuté des 'mesures concrètes possibles' pour la tenue de cette rencontre, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, qualifiant la discussion de 'constructive'.

/ATS