Deux personnes tuées par des frappes iraniennes près de Tel-Aviv

Deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi près de Tel-Aviv, selon les services de secours. La police israélienne a fait pour sa part état de chute dans le même secteur de fragments de projectiles provenant de frappes iraniennes.

Les secouristes du Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, ont diffusé des images montrant des dégâts importants, notamment une vidéo d'une voiture en feu et des décombres provenant de plusieurs sites.

A Jérusalem, au moins deux explosions ont été entendues tôt mercredi, peu après l'annonce par l'armée israélienne de l'identification d'une nouvelle salve de missiles tirés depuis l'Iran. Des sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs quartiers de la ville, tandis que l'armée ordonnait aux habitants de se réfugier dans les abris.

La police israélienne avait indiqué lundi que des débris de missiles et d'intercepteurs étaient tombés dans la vieille ville, notamment à proximité de la mosquée Al-Aqsa et de la basilique du Saint-Sépulcre, après des tirs en provenance d'Iran.

/ATS