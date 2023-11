Deux morts dans une explosion à la frontière américano-canadienne

Deux personnes ont été tuées mercredi dans l'explosion a priori accidentelle d'une voiture au niveau d'un pont frontalier entre les Etats-Unis et le Canada, aux chutes du Niagara. L'incident a mis en alerte sécuritaire les autorités des deux pays.

'Il n'y a aucune preuve à ce stade qu'il s'agit d'une activité terroriste', a déclaré la gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul, à Niagara Falls, ville à cheval sur la frontière entre les deux pays d'Amérique du Nord.

Dépêchée sur place, à des centaines de kilomètres au nord de la ville de New York, la cheffe de l'exécutif régional a parlé d'un 'incident horrible, d'un accident [de voiture], d'une explosion [...] mais à ce stade pas de lien terroriste avéré'. Elle a confirmé la mort des deux personnes qui étaient dans la voiture au niveau du Rainbow Bridge entre les Etats-Unis et le Canada.

La voiture s'envole

D'après des sources sécuritaires et un témoin cités par des médias américains ainsi qu'une vidéo des autorités frontalières américaines sur le réseau social X (ex-Twitter) , une voiture circulait à vitesse très élevée vers la frontière, avant de littéralement s'envoler, de percuter une rambarde ou une barrière de sécurité et d'exploser.

Cité par le New York Times, un responsable américain des forces de l'ordre a indiqué que ses enquêteurs pensaient que l'explosion résultait de la collision de la voiture. Une valise a été découverte près du véhicule, mais elle ne contenait aucun explosif, selon la même source.

Un témoin canadien visitant les Etats-Unis, Mark Guenter, interrogé par CBS, a raconté avoir vu une voiture 'filer à plus de 100 miles à l'heure' (160 km/h), puis l'avoir vue 'percuter la rambarde et s'envoler dans les airs'. Il a dit enfin avoir vu 'une boule de feu' et de la fumée sur le pont.

Avant les déclarations de la gouverneure Kathy Hochul, le premier ministre canadien Justin Trudeau avait évoqué devant le Parlement de son pays une 'situation manifestement très grave aux chutes du Niagara' après qu''un véhicule a explosé au niveau du pont Rainbow Bridge'.

La Maison-Blanche a, quant à elle, fait savoir qu'elle avait informé le président Joe Biden de l'explosion.

/ATS