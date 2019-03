Des tornades font au moins 10 morts aux Etats-Unis

Au moins 22 personnes, dont des enfants, ont été tuées dimanche par une tornade en Alabama, dans le sud-est des Etats-Unis, a annoncé le shérif du comté de Lee, situé dans l'est de l'Alabama à la frontière avec la Géorgie. Les dégâts sont 'catastrophiques'.

'Je m'attends à ce que ce chiffre augmente', a-t-il indiqué à l'agence de presse AP. La tombée de la nuit et la quantité massive de débris forcent néanmoins les autorités à interrompre les recherches pour des raisons de sécurité. Le dernier bilan faisait état de 14 morts.

Plusieurs personnes sont par ailleurs portées disparues et d'autres ont été hospitalisées, certaines avec des 'blessures très graves', a ajouté le shérif, qui s'était exprimé auparavant dans une vidéo publiée sur la page Facebook d'une chaîne de télévision locale du réseau CBS.

Le président Donald Trump a adressé ses condoléances aux personnes affectées. 'Les tornades et les orages ont été vraiment violents et il pourrait y en avoir d'autres. Aux familles et aux amis des victimes, et aux blessés, que Dieu vous bénisse tous!' a-t-il tweeté.

Deux tornades simultanément

Selon le shérif, la tornade a parcouru plusieurs kilomètres et provoqué des destructions 'catastrophiques' sur un rayon de 400 mètres tout le long de sa trajectoire. Le shérif n'a évoqué qu'une seule tornade, mais selon la chaîne CNN, ce sont deux tornades qui ont frappé le comté de Lee simultanément, tandis qu''au moins une dizaine' ont été recensées en Alabama et en Géorgie dimanche.

Selon les services météorologiques américains (NWS), la tornade ayant frappé le comté de Lee était de type 'EF-3', ce qui signifie qu'elle était accompagnée de vents de 218 à 266 km/h. Des images diffusées sur les chaînes de télévision ou postées sur les réseaux sociaux montraient des bâtiments fortement endommagés, des arbres fendus en deux et des routes jonchées de débris.

Quelque 6000 personnes étaient privées d'électricité dans le comté de Lee, selon le site PowerOutage.US qui recense les pannes de courant aux Etats-Unis. Des coupures d'électricité ont affecté 16'000 personnes dans la Géorgie voisine.

Orages très violents

Les services météorologiques avaient lancé une alerte à la tornade pour la zone concernée plus tôt dimanche. 'METTEZ-VOUS A L'ABRI MAINTENANT! Descendez dans une cave ou allez dans une pièce intérieure d'un bâtiment solide. Evitez les fenêtres', avaient-ils recommandé.

Phénomène complexe, difficile à prévoir avec précision et qui fait encore l'objet de recherches, les tornades sont toujours associées à des orages très violents, appelés 'orages super-cellulaires'. Elles sont particulièrement fréquentes aux Etats-Unis.

/ATS