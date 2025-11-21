Des partisans de Franco défilent à Madrid

Des centaines de nostalgiques du régime franquiste ont défilé vendredi à Madrid. Une manifestation organisée au lendemain du 50e anniversaire de la mort de l'ancien dictateur Francisco Franco, dont l'héritage divise toujours l'Espagne.

La Phalange, parti fasciste qui se réclame de l'héritage de la Phalange espagnole fondée en 1933 et pilier du régime franquiste (1939-1975), a manifesté contre ce qu'elle appelle le 'régime' constitutionnel démocratique espagnol de 1978.

Faisant le salut fasciste et brandissant des drapeaux nationaux de l'époque franquiste, la Phalange a rendu hommage au fondateur du mouvement, José Antonio Primo de Rivera, dont l'anniversaire de la mort, le 20 novembre, coïncide avec celui du général Franco.

Les manifestants ont ensuite défilé du siège du principal parti conservateur, le Parti populaire, à celui des socialistes au pouvoir, où une importante présence policière les attendait, ont constaté des journalistes de l'AFP.

'Unité nationale', 'PSOE, PP, c'est la même guerre !', ont-ils scandé, selon des images publiées sur les réseaux sociaux, en référence aux sigles du Parti socialiste et du Parti populaire. Une banderole anti-migrants était également visible.

Parmi les personnes présentes se trouvait Orsola Mussolini, arrière-petite-fille du dictateur fasciste italien Benito Mussolini, qui avait apporté un soutien militaire crucial à Franco pendant la guerre civile (1936-1939) aux côtés de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler.

La représentation du gouvernement central de la région de Madrid a déclaré que 700 personnes avaient participé à la manifestation.

L'anniversaire de la disparition de Franco s'est inscrit dans un contexte marqué en Espagne par la progression du parti d'extrême droite Vox, devenu la troisième force politique du pays, et par les manifestations de nostalgie autour d'une époque idéalisée, en particulier chez certains jeunes influencés par les réseaux sociaux.

Une contre-manifestation antifasciste est prévue samedi à Madrid.

/ATS