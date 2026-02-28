Des « opérations de combat majeures » américaines contre l'Iran

Trump annonce samedi que les Etats-Unis ont lancé des 'opérations de combat majeures' contre l'Iran. Des frappes sont menées dans le cadre d'une opération conjointe avec Israël, ont rapporté des médias américains.

Dans un message vidéo sur sa plateforme Truth social, le président américain a également promis de 'détruire' les capacités de missiles de la République islamique et de 'réduire à néant' sa marine, assurant que l'objectif américain était d''éliminer des menaces imminentes' causées par Téhéran.

Au peuple iranien, il a lancé: 'l'heure de votre liberté est à portée de main'.

